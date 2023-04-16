



Главы воюющих сторон Судана согласились на трехчасовую гуманитарную паузу

Главы суданской армии и основной военизированной группировки страны согласились на трехчасовую гуманитарную паузу в своих боевых действиях в воскресенье днем, предложенную Организацией Объединенных Наций, сообщила миссия ООН в Судане.



И армия, и Силы оперативной поддержки также заявили в заявлениях, что они согласились на паузу с 16:00 до 19:00 по местному времени (с 14:00 до 17:00 по Гринвичу).



Источник Reuters сказал, что стрельба в Хатуме все еще была слышна, а на фоне прямых трансляций из столицы Судана были видны клубы дыма.

