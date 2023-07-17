



Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара

Аэропорт в сицилийском городе Катания, недалеко от некоторых из главных туристических точек восточной Сицилии, был закрыт до среды из-за пожара, сообщает Reuters .



В аэропорту заявили, что пожар вспыхнул вечером в воскресенье, 16 июля, добавив, что пострадавших нет.



Пожарным удалось локализовать огонь примерно через 90 минут после вызова, но они не предоставили подробности о возможных причинах вспышки пламени или какой-либо связи с текущими высокими температурами в регионе.



Катания была среди нескольких итальянских городов, в которых объявили красный уровень опасности из-за жаркой погоды в воскресенье.



Полеты в сицилийском аэропорту, который, по данным секторной группы Assoaeroporti, занимал пятое место по объемам перевозок в Италии в прошлом и первом году на острове, были приостановлены до обеда среды.







