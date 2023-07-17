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Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара
17.07.2023 12:40 Ирина Демьянова

Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара

Аэропорт в сицилийском городе Катания, недалеко от некоторых из главных туристических точек восточной Сицилии, был закрыт  до среды из-за пожара, сообщает  Reuters .

В аэропорту заявили, что пожар вспыхнул вечером в воскресенье, 16 июля, добавив, что пострадавших нет.

Пожарным удалось локализовать огонь примерно через 90 минут после вызова, но они не предоставили подробности о возможных причинах вспышки пламени или какой-либо связи с текущими высокими температурами в регионе.

Катания была среди нескольких итальянских городов, в которых объявили красный уровень опасности из-за жаркой погоды в воскресенье.

Полеты в сицилийском аэропорту, который, по данным секторной группы Assoaeroporti, занимал пятое место по объемам перевозок в Италии в прошлом и первом году на острове, были приостановлены до обеда среды.



 

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