



Глава РДК: рейд в Брянской области был согласован с Украиной

"Российский добровольческий корпус", взявший на себя ответственность за рейд на Брянскую область на прошлой неделе, объявил, что согласовал его с Украиной.



Такое заявление сделал в интервью Financial Times глава формирования Денис Капустин (Денис Никитин).



"Да, конечно, эту акцию согласовали, иначе это было бы невозможно. Там заминированные мосты, камеры, дроны с тепловизорами, скрытые пункты наблюдения. Если бы я ни с кем это не согласовывал, нас бы просто уничтожили" , – пояснил Никитин.



На каком именно уровне была согласована операция он уточнять не стал. В рейде в Брянской области участвовали примерно 45, в том числе, партизаны, якобы действующие на территории РФ.



"Они почувствовали, насколько являются беззащитными. Мы бегали и работали в пограничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной", - подчеркнул он.

