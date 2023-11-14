



Франция приучает украинских военных к запаху смерти трупами животных – Politico

На учениях во Франции украинских военных приучают к "запаху смерти", используя для этого трупы животных – их разбрасывают прямо на поле боя. Такие сенсационные подробности опубликованы в статье издания Politico.



Как объяснили французские офицеры, помимо военной тактики, Украина попросила Францию подготовить будущих солдат к суровым условиям боя и действовать в холодной, шумной обстановке, лишенной сна.



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Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. Также французские войска предпринимают внезапные ночные атаки, говорится в публикации.



"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль – ограничить этот шок", – рассказал капитан Ксавьер, один из инструкторов.



Французские инструкторы также используют артиллерию и гранаты, чтобы имитировать воздушные удары и наблюдать, как украинцы реагируют на раненых солдат.

