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Франция приучает украинских военных к запаху смерти трупами животных – Politico | Фото: фото: GeneralStaff.ua
14.11.2023 12:50 Mignews.ua

Франция приучает украинских военных к запаху смерти трупами животных – Politico

На учениях во Франции украинских военных приучают к "запаху смерти", используя для этого трупы животных – их разбрасывают прямо на поле боя. Такие сенсационные подробности опубликованы в статье издания Politico.

Как объяснили французские офицеры, помимо военной тактики, Украина попросила Францию подготовить будущих солдат к суровым условиям боя и действовать в холодной, шумной обстановке, лишенной сна. 

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Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. Также французские войска предпринимают внезапные ночные атаки, говорится в публикации.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль – ограничить этот шок", – рассказал капитан Ксавьер, один из инструкторов.

Французские инструкторы также используют артиллерию и гранаты, чтобы имитировать воздушные удары и наблюдать, как украинцы реагируют на раненых солдат.
 

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