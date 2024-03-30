



Фотостудия предложила удалить детей-инвалидов из школьных фото

Недавно группа обеспокоенных матерей выразила свое негодование по поводу предложения фотостудии исключить из классных фотографий детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.



Инцидент произошел в начальной школе Aboyne в Шотландии, где изображения трех учеников были удалены без предварительного согласия родителей, предоставив им возможность заказать фотографии без присутствия этих детей.



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Одна из матерей, Натали Пиннелл, поделилась с общественностью, что исключение ее девятилетней дочери Эрин из классного фото глубоко затронуло ее семью. Она осудила действия фотостудии Tempest Photography, расположенной в Корнуолле, назвав их "бесчеловечными" и обвинив в "стирании из истории" своего ребенка. Компания в лице ее основателя, Теренса Темпеста, в настоящее время проводит расследование инцидента.



Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе, особенно среди родителей детей с инвалидностью, которые видят в подобных действиях явную дискриминацию. Школа Aboyne, имеющая специальный центр для детей с дополнительными образовательными потребностями, уже выразила свое намерение прекратить сотрудничество с фотостудией.



В то время как школа принесла свои извинения пострадавшим семьям, Натали Пиннелл подчеркивает, что вина лежит на фотостудии, допустившей такое предложение. Она также выразила благодарность за поддержку со стороны местного сообщества, которое поддержало ее семью в этот трудный момент.



Совет Абердиншира, к которому относится школа, заявил, что уже обратился к фотостудии с требованием объяснить причины такого решения и взял на себя ответственность за решение этой проблемы, подчеркнув, что подобные действия абсолютно неприемлемы.



Этот случай является ярким напоминанием о необходимости более внимательного и уважительного отношения к детям с особыми потребностями и их семьям, а также о важности инклюзивности и равенства во всех аспектах общественной жизни.

