



Филипп Киркоров победил суд с верующими активистами из-за декораций с крестом

Таганский суд Москвы принял сторону певца Филиппа Киркорова в его разбирательствах с представителями движения “Мирный воин”. Суд отклонил иск в адрес артиста из-за его номера на песню “Мария Магдалена”, где артист исполнял композицию, стоя на декорации в форме большого креста.



Скандал разгорелся после прошлогоднего выступления поп-короля отечественной эстрады в Кремлевском дворце. Верующих активистов оскорбил номер Киркорова, в результате чего они обратились в полицию. Однако правоохранители не возбудили уголовное дело против артиста, объяснив это тем, что в действиях музыканта нет состава преступления.



Позднее активисты подали иск на миллион рублей в адрес поп-звезды, сообщил Telegram-канал Mash. В итоге они пересмотрели свои требования и пожелали получить извинения и символический один рубль.



Адвокаты Киркорова пояснили, что песня посвящена покойной матери певца, отметилв, что во дворе дома артиста стоит личная часовня, а дома висят иконы из Афона. Даже позвали истцов в гости, однако те отказались от предложения.