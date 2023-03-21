



Ferrari сообщила об утечке данных клиентов в результате кибератаки

Компания Ferrari заявила, что подверглась атаке хакерского ПО, в результате которой была раскрыта информация о клиентах итальянского производителя спортивных автомобилей, пишет Bloomberg.



"Некоторые данные, касающиеся наших клиентов, были раскрыты, включая имена, адреса, адреса электронной почты и номера телефонов", - заявил гендиректор компании Бенедетто Винья в сообщении для клиентов.



Никакие платежные реквизиты, номера банковских счетов или данные о купленных или заказанных автомобилях Ferrari не были похищены, и взлом не оказал никакого влияния на деятельность автопроизводителя, добавил Винья.



При атаке с использованием вымогательского ПО компьютерные файлы жертвы шифруются взломщиками, которые требуют оплаты за их разблокировку. Злоумышленники также могут сначала украсть файлы и угрожать, что не вернут их, пока не получат оплату.



Итальянский автопроизводитель начал расследование в сотрудничестве с ведущей мировой фирмой по кибербезопасности, говорится в отдельном заявлении. Ferrari заявила, что не будет удовлетворять требования вымогателей.