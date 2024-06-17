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Евро-2024: мужчина пытался напасть на людей с топором в Германии
17.06.2024 08:06 Алина Груднева

Евро-2024: мужчина пытался напасть на людей с топором в Германии

В Германии мужчина с топором и бутылкой с "коктейлем Молотова" пытался напасть на людей.

По данным информационного агентства DPA, это произошло в центре Гамбурга.

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По версии правоохранителей, вооруженный мужчина вышел из паба, где смотрели футбол, и угрожал людям. Полиция призвала его положить оружие, но это не подействовало, потому пришлось выстрелить ему в ногу.

Подозреваемому оказали первую помощь. В полиции утверждают, что инцидент никак не связан с Евро-2024.

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