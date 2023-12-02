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Евреи во Франции напуганы из-за роста уровня антисемитизма
02.12.2023 09:30 Алина Груднева

Евреи во Франции напуганы из-за роста уровня антисемитизма

Во Франции евреи не чувствуют себя в безопасности на фоне резкого роста уровня антисемитизма не только в стране, но и во всем мире.

Об отмечает yahoo!news, волна антисемитских нападений и разжигание ненависти прокатились по всей Франции, где проживает крупнейшая в Европе еврейская община - около 440 000 человек.

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"Евреи Франции напуганы. Что мы можем сделать?" - сказала в эфире местной новостной программы женщина, назвавшаяся Мартиной.

Президент Представительного совета еврейских учреждений Франции слышал, что родители посоветовали своим детям не носить кипы или цепочки со звездой Давида на улице или в общественном транспорте из-за страха подвергнуться нападению. Некоторые евреи в целях безопасности убрали свои имена с почтовых ящиков и дверных звонков.

По данным МВД Франции, зафиксировано более 1500 антисемитских инцидентов за шесть недель после 7 октября.

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