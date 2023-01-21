



Эстонцы не пропустили поезд с надписью "Русский мир"

Эстонские пограничники не пропустили российский поезд с надписью "Русский мир".



Об этом сообщила пресс-служба Лиунасской префектуры в Facebook, отметив, что инцидент произошел в пограничном пункте Койдула.



Бригада железнодорожников из РФ заверила, что ничего не знала о надписи. Россияне попросили у пограничников разрешения заклеить ее пленкой, чтобы можно было продолжить путь.



В ответ эстонцы заставили их закрасить надпись. Если бы россияне отказались, цистерны развернули бы в обратном направлении.



"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!" – сказано в заявлении.