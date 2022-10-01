



Эпидемия коров в Индии: погибло 100 тысяч животных

Вирусное заболевание убило почти 100 000 коров и буйволов в Индии и привело к болезни более 2 миллионов животных.



Вспышка заболевания привела к катастрофическим потерям доходов фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота, поскольку болезнь не только приводит к смерти, но и может стать причиной снижения производства молока, истощения животных и проблем с рождаемостью.



Инфекционное заболевание, называемое нодулярным дерматитом, распространяется кровососущими насекомыми, такими как комары и клещи. У зараженных коров и буйволов повышается температура, и появляются шишки на коже.



За последний год фермеры понесли серьезные потери от экстремальных погодных явлений: рекордная жара в Индии снизила урожайность пшеницы в апреле, недостаточное количество осадков в восточных штатах, таких как штат Джаркханд, привело к увяданию пересохших озимых культур, таких как бобовые, а необычно интенсивные сентябрьские дожди нанесли ущерб рису на севере страны.



А теперь вирус распространился, по меньшей мере, на 15 штатов, причем число погибших коров и буйволов за три недели почти удвоилось, сообщило информационное агентство Press Trust of India.



"Это очень серьезная проблема, вспышки заболевания увеличиваются последние пару лет", — сказал Девиндер Шарма, эксперт по сельскохозяйственной политике из северного города Чандигарх, добавив, что правительственные данные, скорее всего, занижены по сравнению с реальным количеством смертей от этого заболевания.



Первые случаи заболевания в Южной Азии были выявлены в 2019 году, и с тех пор оно распространилось на Индию, Китай и Непал. Впервые болезнь была зарегистрирована в Замбии в 1929 году и распространилась по всей Африке, а в последнее время и в некоторых частях Европы.



Молочная продукция является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаров в Индии, в которой занято 80 миллионов человек, а доля ее экономики составляет 5%, согласно федеральным данным. Это крупнейший в мире производитель молока, на долю которого приходится более пятой части мирового производства, но экспорт составляет лишь малую часть этого объема.



Чтобы попытаться защитить отрасль, власти вакцинируют здоровых коров с помощью прививки, разработанной для похожего заболевания. В настоящее время ведутся работы по разработке более эффективной вакцины.



Огромные внутренние районы Индии теперь усеяны массовыми захоронениями коров. В некоторых местах туши гниют под открытым небом, а в деревнях раздаются истошные крики больных животных. Западный штат Раджастхан пострадал больше всего: 60 000 голов скота погибли и почти 1,4 миллиона заболели.



"Болезнь заразна. Сейчас она перемещается с запада на восток", — предупредил Нарендра Мохан Сингх, директор департамента животноводства штата Раджастхан.



Фермеры в пострадавших штатах, таких как гималайский штат Химачал-Прадеш, обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи.