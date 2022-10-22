



Энергетика одного из городов Украины фактически уничтожена

В результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики Луцка. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.



"Повреждения объекта энергетики, по которому было осуществлено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно", – написал луцкий градоначальник в Telegram-канале.



Мэр сообщил, что попадание было осуществлено тремя ракетами Х-101, уточнив, что эти данные пока предварительные.



Кроме того, в результате утреннего обстрела в Луцке обломками ракеты и ударной волной было повреждено 12 частных домов, в 7 домах повреждена кровля.







Как ранее сообщалось, в субботу, 22 октября, по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал критическую инфраструктуру, в частности, энергообъекты нашей страны. В результате российских ракетных в разных областях без света остались порядка 1 500 000 украинца.

