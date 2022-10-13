



Элитное подразделение ВВС Израиля спасло американку

Элитный вертолетный поисково-спасательный отряд ВВС Израиля спас пожилую американку.

Это произошло сегодня утром, 13 октября.

Американка, отправившаяся в круиз по Средиземному морю, почувствовала себя плохо. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ.

Экипаж воздушно-десантного спасательного и эвакуационного подразделения 669 доставил женщину в больницу Рамбам в Хайфе. В настоящий момент она проходит лечение.

Эвакуация была произведена по просьбе американских официальных лиц.