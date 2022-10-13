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Элитное подразделение ВВС Израиля спасло американку
13.10.2022 16:23 Алина Груднева

Элитное подразделение ВВС Израиля спасло американку

Элитный вертолетный поисково-спасательный отряд ВВС Израиля спас пожилую американку.

 
Это произошло сегодня утром, 13 октября.
 
Американка, отправившаяся в круиз по Средиземному морю, почувствовала себя плохо. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ.
 
Экипаж воздушно-десантного спасательного и эвакуационного подразделения 669 доставил женщину в больницу Рамбам в Хайфе. В настоящий момент она проходит лечение.
 
Эвакуация была произведена по просьбе американских официальных лиц.

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