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суд
05.06.2023 17:41 Наталья Богинская

Двух израильтян и палестинца обвиняют в контрабанде оружия в ПА

Два израильтянина-бедуина и палестинец из ПА обвинены в сговоре для контрабанды оружия, говорится в совместном заявлении ШАБАК и Министерства юстиции.

Согласно обвинительному заключению, Имад и Абдулла Абу Каф – дядя и племянник – жители южной деревни Умм-Батин, за последние полтора года продали и приобрели десятки единиц огнестрельного оружия и его частей у Адхама Атраша, торговца оружием в Хевроне. 

В совместном заявлении говорится, что силы безопасности “серьезно относятся к причастности израильских граждан к преступной деятельности по незаконной торговле оружием с ПА, которая может нанести серьезный ущерб безопасности государства”.

Прокуратура потребовала содержания всех троих под стражей до окончания судебного разбирательства.

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