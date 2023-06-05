



Двух израильтян и палестинца обвиняют в контрабанде оружия в ПА

Два израильтянина-бедуина и палестинец из ПА обвинены в сговоре для контрабанды оружия, говорится в совместном заявлении ШАБАК и Министерства юстиции.



Согласно обвинительному заключению, Имад и Абдулла Абу Каф – дядя и племянник – жители южной деревни Умм-Батин, за последние полтора года продали и приобрели десятки единиц огнестрельного оружия и его частей у Адхама Атраша, торговца оружием в Хевроне.



В совместном заявлении говорится, что силы безопасности “серьезно относятся к причастности израильских граждан к преступной деятельности по незаконной торговле оружием с ПА, которая может нанести серьезный ущерб безопасности государства”.



Прокуратура потребовала содержания всех троих под стражей до окончания судебного разбирательства.