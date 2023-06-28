



Два российских военных корабля замечены у восточного побережья Тайваня

Тайвань обнаружил два российских военных корабля у своего восточного побережья во вторник и направил свои самолеты и корабли для наблюдения за ними, сообщило министерство обороны острова.



В заявлении, сделанном поздно вечером во вторник, министерство заявило, что два фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья Тайваня, а затем “покинули нашу зону реагирования” в юго-восточном направлении у портового города Суао, где находится крупная база тайваньского ВМФ.



Тайваньские военные отправили самолеты и корабли для наблюдения и активировали береговые ракетные комплексы.



Российское информационное агентство “Интерфакс” сообщило во вторник, что отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского перехода.



Тайвань присоединился к Соединенным Штатам и их союзникам в принятии широкомасштабных санкций против России после ее вторжения в Украину.



Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, в течение последних трех лет регулярно сообщает о китайских военных кораблях и самолетах ВВС, действующих вокруг острова, поскольку Пекин пытается настаивать на своих территориальных претензиях.