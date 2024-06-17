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Два человека в Нью-Йорке погибли, упав в цистерну с навозом
17.06.2024 00:30 MIGnews.com

Два человека в Нью-Йорке погибли, упав в цистерну с навозом

Двое мужчин погибли на севере штата Нью-Йорк, упав в цистерну с навозом, сообщает местная полиция.

Один из мужчин пытался достать упавшее в цистерну оборудование, сообщили WKTV в полицейском департаменте Киркланда.

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"Он потерял сознание и упал внутрь цистерны", - сказали в полиции, добавив, что второй мужчина также потерял сознание и упал внутрь, когда пытался помочь.

Разлагающийся навоз может выделять ряд газов, включая метан, аммиак и углекислый газ, которые могут быть смертельно опасны для людей и скота при попадании в организм в больших концентрациях, согласно данным Ассоциации безопасности фермерских хозяйств.

Власти опознали мужчин как 33-летнего Натана Дуди и 29-летнего Тайлера Мемори, сообщает газета New York Daily News.

Работники фермы "Чемпион" вызвали помощь, но мужчины были доставлены в больницу, где их признали мертвыми.
 

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