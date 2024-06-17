



Два человека в Нью-Йорке погибли, упав в цистерну с навозом

Двое мужчин погибли на севере штата Нью-Йорк, упав в цистерну с навозом, сообщает местная полиция.



Один из мужчин пытался достать упавшее в цистерну оборудование, сообщили WKTV в полицейском департаменте Киркланда.



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"Он потерял сознание и упал внутрь цистерны", - сказали в полиции, добавив, что второй мужчина также потерял сознание и упал внутрь, когда пытался помочь.



Разлагающийся навоз может выделять ряд газов, включая метан, аммиак и углекислый газ, которые могут быть смертельно опасны для людей и скота при попадании в организм в больших концентрациях, согласно данным Ассоциации безопасности фермерских хозяйств.



Власти опознали мужчин как 33-летнего Натана Дуди и 29-летнего Тайлера Мемори, сообщает газета New York Daily News.



Работники фермы "Чемпион" вызвали помощь, но мужчины были доставлены в больницу, где их признали мертвыми.

