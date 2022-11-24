



Друзы блокировали шоссе №6 и угрожали войти в Дженин

В СМИ были опубликованы видео в которых вооруженные люди в масках угрожают, что если тело Тирана Феро, израильского гражданина, похищенного из больницы в Дженине, не будет возвращено к утру 24 ноября, они войдут в город и сами вернут его тело.



В то же время сотни людей блокировали вечером 23 ноября шоссе №6 и требуют освобождения тела Феро. В течение всего дня жители Далият аль-Кармель протестовали и требовали возвращения его тела в Израиль.



Во время демонстрации перед зданием местного совета родственники Феро поставили ультиматум с требованием немедленно достигнуть договоренности о возвращении тела. Около 300 протестующих блокировали развязку Эликим на шоссе 6.



Друзья Тирана Феро призывают всю друзскую общину присоединиться к ним и приехать туда. Один из протестующих сказал корреспонденту 12-го канала: "Это первый шаг, мы перевернем страну".

