



Диверсия с российским следом: на севере Германии на три часа встали поезда

Утром 8 октября в Германии преднамеренно перерезали в двух местах кабели связи, необходимые для железнодорожного движения, из-за чего компания Deutsche Bahn на более чем три часа остановила движение на севере страны. Из-за сбоя не ездили поезда, следующие через федеральные земли Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, города Бремен и Гамбург. Сбой нарушил международное железнодорожное сообщение с Данией и Нидерландами, пишет Reuters. На крупных вокзалах, в том числе в Берлине и Ганновере, возникли очереди.



Власти Германии считают, что кабели перерезали в результате диверсии. Источник Reuters в сфере безопасности сообщил, что причин может быть множество: от кражи кабеля, что случается довольно часто, до целенаправленной атаки.



Der Tagesspiegel отмечает, что среди других возможных подозреваемых — левые экстремисты, которые ранее уже перерезали кабели немецких железных дорог.



Немецкий таблоид Bild утверждает, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии расценивает случившееся как диверсию под контролем государства. Депутат Партии зеленых Антон Хофрейтер первым среди немецких политиков заявил, что за сбоем в движении поездов могла стоять Россия.