



Директор школы в Бейт-Шемеше подозревается в насилии над учениками

Израильская полиция арестовала в понедельник, 15 августа, директора школы "Талмуд-Тора" из Бейт-Шемеша по подозрению в физическом насилии и жестоком обращении в отношении учеников.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Арест был произведен после того, как полиция в Бейт-Шемеше получила жалобы от родителей учеников в возрасте 8-10 лет. Родители утверждали, что их дети подверглись жестокому обращению со стороны подозреваемого.



Расследование продолжается.