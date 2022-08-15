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Директор школы в Бейт-Шемеше подозревается в насилии над учениками
15.08.2022 11:27 Ольга Белозерова

Директор школы в Бейт-Шемеше подозревается в насилии над учениками

Израильская полиция арестовала в понедельник, 15 августа, директора школы "Талмуд-Тора" из Бейт-Шемеша по подозрению в физическом насилии и жестоком обращении в отношении учеников.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Арест был произведен после того, как полиция в Бейт-Шемеше получила жалобы от родителей учеников в возрасте 8-10 лет. Родители утверждали, что их дети подверглись жестокому обращению со стороны подозреваемого.

Расследование продолжается.

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