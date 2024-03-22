



Детали самой масштабной из последних атак РФ на энергетику Украины. Фото

Ночью 22 марта 2024 года войска РФ устроили массированный комбинированный удар по Украине. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетической инфраструктуре с момента первой военной зимы. В результате несколько городов и населенных пунктов остались без света, в регионах введены аварийные графики, есть погибшие, раненые, пропавшие без вести.



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Пока работают на местах специальные службы, украинцев просят заряжать на всякий случай павербанки, запасаться едой и водой, предметами первой необходимости. Ведь РФ готовится продолжить наносить массированные удары по Украине, заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



Подробный репортаж ночи, которая снова вернула страну в режим блекаутов в ЭТОМ материале.



Самая масштабная атака на энергетику Украины за последнее время

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ совершила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.



"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - отметил он, подтвердив перебои со светом в части регионов страны.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", - констатировал министр.



Харьков: 15 ударов и энергетический коллапс

Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики Харькова, в результате чего город практически полностью остался без света, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе начались проблемы с водоснабжением. Кроме того, на маршруты не вышел электротранспорт - перевозку осуществляли автобусы по схеме блекаута. Метрополитен работал исключительно в качестве укрытия.



Из-за отстуствия света в городе на время перестали работать линии ГСЧС - 101 и 112, в связи с этим горожан попросили пользоваться номером 1562.

Позже глава ОВА конкретизировал, что в течение 04:52-05:30 в Харьковской области был осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры - летело более 15 ракет С-300/Х-22.



Днепр: нет света в некоторых районах, просят сделать запасы воды

В Днепре из-за прилетов в некоторых районах исчез свет, наблюдается и проблемы с водоснабжением. Горожан просят сделать запасы воды. К 21:00 горводоканал планирует справиться с проблемой, но столичный градоначальник Борис Филатов попросил горожан все же сделать запасы.



Кривой Рог: аварийные графики света, но без пострадавших

Комбинированный удар ракетами и "шахедами" осуществили войска РФ также по Кривому Рогу Днепропетровской области - зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. В связи с этим в городе были введены графики аварийных отключений.



"Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы. Самое главное - без потерь и пострадавших", - сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



Каменское: обесточена большая часть города, школы перевели на онлайн

Обесточеной из-за атаки РФ и больша часть города Каменское Днепропетровской области. Как рассказал городской голова Андрей Белоусов, в результате атаки были отключены объекты водо- и теплоснабжения, остановилось движение трамваев, заведения общего среднего образования города экстренно были переведены в дистанционный режим, а учреждения дошкольного образования работали только до 12:00.



Запорожье и область: 20 ударов, жертва и раненые

Под массированную атаку россиян попало и Запорожье. Враг нанес по городу порядка 20 ракетных ударов, в результате чего разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, подчеркнув, что этот обстрел города был самым масштабным за год.



"Враг целил по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты", – отметил начальник Запорожской ОВА, уточнив, что разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС.



Повреждения получили десять частных домов и более 35 многоэтажек. По состоянию на 11:00, один человек погиб, десять получили ранения и по меньшей мере три человека считаются пропавшими без вести.



Попадание по ДнепроГЭСу

В Укргидроэнерго сообщили о том, что во время атаки по Украины войска РФ попали по ДнепроГЭСу.



"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается", - сообщили в 08:00 в компании, подчеркнув, что "угрозы прорыва нет - ситуация на дамбе станции контролируемая".



Попадание ракеты в троллейбус на дамбе ДнепроГЭСа

К слову, российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус, в котором находились люди.



"Обычные гражданские люди, ехавшие на работу", - рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, и уточнил, что на ДнепроГЭСе повреждены обе станции и плотины.

Эту информацию подтвердили и в Укргидроэнерго: "В Днепровскую ГЭС-2 есть прямое попадание двух ракет. Попадание в опору. Разбиты подкрановые балки. Обе станции пока не работают. Жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет". Сотрудники танции начали предпринимать все меры, чтобы поднять затворы и осуществить пропуск воды ниже по течению Днепра.

Уже к 10:42 пятницы, 22 марта, стало известно об одном погибшем в результате атаки на ДнепроГЭС в Запорожье, эту информацию подтвердил Офис генпрокурора. При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



ЗАЭС на грани блекаута

Кроме того, в настоящее время Запорожская АЭС находится на грани блекаута.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - сообщил "Энергоатом".



Сумская область: графики отключений введены в трех районах

В Сумской области в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений. В Сумской ОВА сообщили, что речь идет о трех районах региона - населении пунктов Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - добавляют в администрации.



Хмельницкий и область: жертва и повреждение объектов инфраструктуры

Досталось и Хмельницкой области. В самом Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры, жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, подтвердил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.



Позже глава МВД Украины Игорь Клименко опубликовал видео, на котором зафиксирован момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.



Одесская область: удары об энергетике, стабилизационные отключения

Во время атаки РФ повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Одессе частично были введены стабилизационные отключения. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона к пониманию и максимальному спокойствию.



Винницкая область: гибридная тактика и Ладыжин без света



В Винницкой области российские оккупанты использовали гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет, в результате чего зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.



Утром в Винницкой области полностью остался без света город Ладыжин, рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Из-за этого на время была отключена электроэнергия, тепло- и водоснабжение. Задействованы все службы, чтобы как можно скорее все восстановить.



В Ладыжинской городской территориальной общине анонсировали круглосуточную работату пунктов несокрушимости, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом и согреться. В пунктах несокрушимости есть питьевая вода и горячий чай.



Львовская область: пожар и попадание в объект энергетики

Во время атаки РФ во Львовской области вражеский беспилотник попал в энергетическую инфраструктуру на Стрыйщине, в результате чего начался пожар, рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Кроме того, по его словам, в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве. "Предварительно от падения обломков "шахеда", сбитого нашими Силами ПВО", - отметил глава ОВА.



Ивано-Франковская область: пострадавший и попадание по объекту критической инфраструктуры

Во время ночной воздушной тревоги раздались взрывы и на Прикарпатье. Регион оккупанты атаковали как дронами, так и ракетами, без попаданий и пострадавших не обошлось.



"Есть попадание по объекту критической инфраструктуры", - рассказала глава ОВА Светлана Онищук, уточнив, что перебои с электроснабжением в области не зафиксированы. Но, к сожалению, в результате атаки пострадал предварительно один человек.



Полтавская область: обесточивания и работа ПВО

Под удар попала и Полтавская область. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, отметив, что введены фактически превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы.



Тернопольская область: падение обломков и повреждение домов

Добрались российские оккупанты 22 марта добралась и до Тернопольской области. Во время воздушной тревоги в одном из населенных пунктов области зафиксировали падение обломков вражеских объектов на территорию частного домохозяйства.

Никто не пострадал. По предварительной информации, имущество - не повреждено. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители, проходит анализ вещественных доказательств враждебных преступлений, сообщили в ОВА.



В другом домохозяйстве этой ночью из-за взрывной волны повреждены окна и двери частного жилого дома. Пострадавших нет. Подходящие службы работают на местах.



Работа УЗ: обесточивание и резервные линии

В результате ночных обстрелов в УЗ сообщили о нескольких обесточенных участках, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение, а Харьковский вокзал был переведен на резервное питание, все системы работают.



Реакция Президента Зеленского

На массированный удар России по Украине 22 марта отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.



"Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставок энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора, - написал президент в своем Telegram- канале. - У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы Patriot должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы".



Что известно об ударе РФ

В ночь на 22 марта оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, враг использовал 151 ракет и дронов. Оккупанты атаковали с нескольких направлений - нескольких областей России, временно оккупированных Крыма и Запорожской области. В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели.

В сети публикуют момент удара российской ракеты по ДнепроГЭС. На видео видно, что ракета отстреливала "тепловые ловушки", чтобы отвлекать наведение ПВО. ВНИМАНИЕ! Видео, содержит ненормативную лексику!

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