



Десятки израильтян застряли на Синае

Десятки израильских путешественников застряли вчера вечером (суббота) на Синае из-за наводнения на дороге, ведущей к КПП Таба.



Израильтяне должны были добраться до пограничного перехода и оттуда въехать в Израиль, но, к их удивлению, из-за сильного наводнения затопило дорогу и это не позволило автомобилям добраться до КПП.



Путешественники связались со своей страховой компанией PassportCard и попросили ее о помощи. Компания утверждает, что им было предоставлено жилье на одну дополнительную ночь на Синае.



Если погода в этом районе сегодня улучшится и наводнений больше не будет, израильтяне смогут добраться до КПП Таба и вернуться в Израиль.



В настоящее время на Синае находятся несколько сотен израильтян, большинство из них совершают групповые поездки в горы и к окружающим их водоемам. Во время праздника Песах, который начнется на следующей неделе, ожидается, что в общей сложности около 200 000 путешественников пересекут Синай, причем около 13 000 израильтян пересекут Синай в пиковый день. Управление аэропортов рекомендует отдыхающей публике заранее оплатить транзит и запастись терпением в случае длительного ожидания.