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ЧП в Польше: с МиГ-29 отвалился топливный бак прямо в полете
23.05.2024 11:28 Алина Груднева

ЧП в Польше: с МиГ-29 отвалился топливный бак прямо в полете


В Варминско-Мазурском воеводстве Польши во время полете с МиГ-29 отвалился топливный бак.

По данным RMF24, это случилось 22 мая возле села Курово-Браневского.

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"Во время выполнения учебно-тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы произошла потеря топливного бака", - подтвердили в Главном командовании ВС Польши.

Бак рухнул в нескольких сотнях метров от зданий.  Информация о пострадавших не поступала.

"Из предварительных выводов следует, что действия пилотов происходили в соответствии с действующими процедурами", – отметили в командовании.

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