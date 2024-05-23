ЧП в Польше: с МиГ-29 отвалился топливный бак прямо в полете
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши во время полете с МиГ-29 отвалился топливный бак.
По данным RMF24, это случилось 22 мая возле села Курово-Браневского.
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"Во время выполнения учебно-тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы произошла потеря топливного бака", - подтвердили в Главном командовании ВС Польши.
Бак рухнул в нескольких сотнях метров от зданий. Информация о пострадавших не поступала.
"Из предварительных выводов следует, что действия пилотов происходили в соответствии с действующими процедурами", – отметили в командовании.