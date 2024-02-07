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ЧП на Фукусиме: произошла утечка радиоактивной воды
07.02.2024 15:40 Алина Груднева

ЧП на Фукусиме: произошла утечка радиоактивной воды

На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды.

Об этом сообщает японское издание Asahi.

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По предварительны данным, под землю просочилось порядка 5,5 тонн воды.

В издании отметили, что уровень радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при максимально допустимой для сброса 1,5 тысячи. Сейчас ученые пытаются выяснить, достигла ли радиоактивная вода океана.
 

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