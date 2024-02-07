ЧП на Фукусиме: произошла утечка радиоактивной воды
На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды.
Об этом сообщает японское издание Asahi.
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По предварительны данным, под землю просочилось порядка 5,5 тонн воды.
В издании отметили, что уровень радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при максимально допустимой для сброса 1,5 тысячи. Сейчас ученые пытаются выяснить, достигла ли радиоактивная вода океана.