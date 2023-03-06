



Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия, обрушившегося на страну в феврале, сообщает Gazeteduvar.



Эрдоган заявил, что в 11 пострадавших от землетрясения провинциях, количество разрушенных или сильно поврежденных зданий составляет 230 тысяч. Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за продолжающихся подземных толчков.



"Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение 2 месяцев. Наша цель - перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях", - отметил президент.



Он добавил, что разрушения были настолько масштабными, площадь - огромной, а климат и условия - суровыми, что власти не смогли достичь желаемой скорости и эффективности сразу после землетрясения. Однако в кратчайшие сроки удалось открыть дороги и привести в эксплуатацию инфраструктуру.



Эрдоган также сообщил о поддержке, которую государство предоставит бизнесу, разрушенному стихийным бедствием.



"Мы аннулируем долги предприятий в районе землетрясения за 2023 год перед государством и все долги наших предпринимателей, погибших в результате стихийного бедствия. Мы предоставляем кредит в размере до 250 тысяч лир владельцам магазинов в районах, сильно пострадавших от землетрясения, со сроком погашения 60 месяцев, с льготным периодом 12 месяцев, с процентной ставкой 7,5 процентов, половина из которых будет оплачивается казной.