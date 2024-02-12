



Число погибших в результате оползня на Филиппинах возросло до 37 человек

Оползень сошел в ночь на вторник 6 февраля возле золотого рудника в городе Мако в провинции Давао-де-Оро, похоронив дома и автомобили, перевозившие работников на место добычи, управляемое компанией Apex Mining.



Эдвард Макапили, официальный представитель провинции Давао-де-Оро, сообщил, что в результате оползня погибли 37 человек, после того как в воскресенье, 11 февраля были найдены еще два тела.



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Однако число пропавших без вести сократилось с 77 до 63 человек, а число раненых составило 32 человека, сообщает Reuters.

