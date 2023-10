Четыре бомбы взорвались на религиозном собрании в Индии

Один убитый и сорок раненых - вот результат религиозного собрания в штате Керала в Индии. Там взорвались четыре бомбы одновременно.



В этот день глава ХАМАСа Халед Машаль напрямую поговорил онлайн с группой местных исламистов из Джамаат-и-Ислами о войне в Газе.



BREAKING:



4 bombs have exploded at a religious meeting in Kerala, India



Y-day, Hamas chief Khaled Meshaal spoke directly online with a group of local Islamists from Jamaat-e-Islami about the Gaza War



The state of Kerala is 27% muslim, 18% Christian



1 killed, 40 wounded



