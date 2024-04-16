



ЦАХАЛ показал огромный обломок сбитой иранской ракеты

Армия обороны Израиля 16 апреля продемонстрировала журналистам огромный обломок сбитой иранской ракеты.



Его выловили из Мертвого моря.



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Уточняется, что этот обломок представляет собой 70% от целой ракеты. При перехвате были уничтожены боеголовка и другие секции.



Эту часть выявили плавающей в Мертвом море в воскресенье, 14 апреля, после массированной атаки с территории Ирана. По Израилю Исламская Республика выпустила 120 ракет. В ЦАХАЛе отметили, что ракета имела боеголовку весом около 500 кг.



450 ק"ג חומר נפץ: כך נראה הטיל שנורה מאיראן ונחת במרכז ים המלח@shapira_nitzan pic.twitter.com/CBKAsqxNFS — החדשות - N12 (@N12News) April 16, 2024