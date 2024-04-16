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ЦАХАЛ показал огромный обломок сбитой иранской ракеты
16.04.2024 18:52 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал огромный обломок сбитой иранской ракеты

Армия обороны Израиля 16 апреля продемонстрировала журналистам огромный обломок сбитой иранской ракеты.

Его выловили из Мертвого моря.

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Уточняется, что этот обломок представляет собой 70% от целой ракеты. При перехвате были уничтожены боеголовка и другие секции.

Эту часть выявили плавающей в Мертвом море в воскресенье, 14 апреля, после массированной атаки с территории Ирана. По Израилю Исламская Республика выпустила 120 ракет. В ЦАХАЛе отметили, что ракета имела боеголовку весом около 500 кг.
 

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