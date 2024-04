ЦАХАЛ показал огромный обломок сбитой иранской ракеты

Армия обороны Израиля 16 апреля продемонстрировала журналистам огромный обломок сбитой иранской ракеты.



Его выловили из Мертвого моря.



Уточняется, что этот обломок представляет собой 70% от целой ракеты. При перехвате были уничтожены боеголовка и другие секции.



Эту часть выявили плавающей в Мертвом море в воскресенье, 14 апреля, после массированной атаки с территории Ирана. По Израилю Исламская Республика выпустила 120 ракет. В ЦАХАЛе отметили, что ракета имела боеголовку весом около 500 кг.



