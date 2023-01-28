



Британский видеоблогер осужден на 11,5 лет за пропаганду расизма и насилия

Британский видеоблогер, призывавший к вооруженному восстанию и пропагандировавший идеи превосходства белой расы, был осужден в Англии на 11 лет и шесть месяцев.



19-летний Дэниел Харрис был осужден в Манчестерском королевском суде по пяти обвинениям в поощрении терроризма путем публикации видеороликов



Он также был осужден за хранение материалов в террористических целях, что связано с попыткой изготовить карабин на 3D-принтере.



Некоторые из видеороликов, снятых Харрисом, смотрел Пейтон Гендрон, который в мае 2022 года застрелил 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, США.



Харрис в прошлом имеет судимости за нападение и хранение непристойных изображений детей, а также за нанесение ущерба с отягчающими расистскими мотивами.



На слушаниях по вынесению приговора в четверг суд узнал, что он опубликовал видеоролики, восхваляющие Брентона Тарранта — австралийского белого экстремиста, который застрелил 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия) в марте 2019 года, и Андерса Брейвика, неонациста, который застрелил 69 молодых людей в молодежном лагере Норвежской рабочей партии в июле 2011 года.