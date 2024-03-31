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Британская разведка: РФ пытается защитить порт Новороссийска от Украины
31.03.2024 13:10 Алина Груднева

Британская разведка: РФ пытается защитить порт Новороссийска от Украины

 
Россия пытается усилить защиту своих объектов в порту Новороссийска от атак украинских надводных дронов.

Об этом говорится в отчете британской разведки, которая предоставила соответствующий снимок со спутника.

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Уточняется, что вход в порт частично перекрыт баржами. В частности, Черноморский флот РФ разместил там четыре корабля для усиления обороны и предотвращения атак.
 
 

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