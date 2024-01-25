



Более 70 человек погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в Мали

По словам официального представителя Мали, более 70 человек погибли в результате обрушения неофициальной золотой шахты в конце прошлой недели, и поиски продолжаются на фоне опасений, что число жертв может возрасти.



Карим Берте, высокопоставленный чиновник Национального управления геологии и горнодобывающей промышленности, в среду, 23 января подтвердил агентству Ассошиэйтед Пресс подробности и назвал случившееся несчастным случаем.



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Не сразу стало ясно, что стало причиной обвала, который произошел в пятницу, а во вторник Министерство горнодобывающей промышленности опубликовало заявление, в котором говорилось о "нескольких" погибших шахтерах.

Обвал произошел в районе Кангаба на юго-западе региона Куликоро.



Подобные несчастные случаи - обычное дело в Мали, третьем по величине производителе золота в Африке. Кустарных старателей - мелких, неофициальных - часто обвиняют в пренебрежении мерами безопасности, особенно в отдаленных районах.



"Государство должно навести порядок в этом секторе кустарной добычи, чтобы избежать подобных несчастных случаев в будущем", - сказал Берте.



Министерство горнодобывающей промышленности выразило "глубокое сожаление" в связи с обвалом и призвало шахтеров, а также общины, проживающие вблизи мест добычи, "соблюдать требования безопасности".

