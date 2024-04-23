



Болдуин вновь столкнулся с антиизраильскими активистами и применил силу

На видео видно, как актер Алек Болдуин столкнулся в нью-йоркской кофейне с антиизраильской активисткой, которая неоднократно требовала, чтобы он сказал "Свободная Палестина". Актер выбил у нее из рук телефон.



Женщина также издевается над голливудской звездой из-за того, что он в 2021 году во время съемок фильма "Ржавчина" выстрелил в кинооператора из реквизитного пистолета.



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В конце концов актер выбивает телефон из рук этого человека.



"Алек, не мог бы ты хоть раз сказать "Свободная Палестина"?" - спрашивает женщина, когда Болдуин стоит в кофейне, очевидно, разговаривая по телефону.



"Почему ты убил ту женщину? Ты убил ту женщину и не получил тюремного срока?"



"Скажи "Свободная Палестина", Алек, всего один раз, и я оставлю тебя в покое", - говорит она. "Я оставлю тебя в покое, клянусь".



Болдуин направляется к двери кофейни и, похоже, предлагает сотруднику вызвать полицию.



"Вы же знаете, что он чертов преступник", - говорит женщина.



"Просто скажите "Свободная Палестина" один раз, один раз", - говорит она.



"К черту Израиль, к черту сионизм", пожалуйста, скажите это", - говорит она, после чего Болдуин выбивает телефон у нее из рук.



В декабре прошлого года Болдуин также столкнулся с антиизраильскими протестующими, которые потребовали узнать, осуждает ли Болдуин Израиль за "действия, которые они совершили против детей Газы".

