



Блокада шоссе Аялон: студенты встали на головы

Вечером, 25 марта, во время блокады шоссе Аялон были замечены студенты.



В социальных сетях публикуют кадры, на которых запечатлены несколько человек, которые в буквальном смысле стоят на головах перед силами безопасности.



Правоохранителям по-прежнему не удалось разблокировать шоссе для возобновления движения транспорта.

ברגעים אלה בחסימת הסטודנטים באיילון pic.twitter.com/HKvvU7WwBj — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023

איילון לפני זמן קצר



📸אדווה קרני pic.twitter.com/v0qS76UArn — אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) March 25, 2023