Блокада шоссе Аялон: студенты встали на головы
Вечером, 25 марта, во время блокады шоссе Аялон были замечены студенты.
В социальных сетях публикуют кадры, на которых запечатлены несколько человек, которые в буквальном смысле стоят на головах перед силами безопасности.
Правоохранителям по-прежнему не удалось разблокировать шоссе для возобновления движения транспорта.
ברגעים אלה בחסימת הסטודנטים באיילון pic.twitter.com/HKvvU7WwBj— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023
איילון לפני זמן קצר— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) March 25, 2023
📸אדווה קרני pic.twitter.com/v0qS76UArn
חסימת איילון ממעוף הציפור:— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) March 25, 2023
הנתיבים חסומים יותר משעה.
19 מוחים נעצרו במהלך ניסיונות המשטרה לפזר את המפגינים
📸 גיתי פלטי pic.twitter.com/v51OYTHPxd