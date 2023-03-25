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Блокада шоссе Аялон: студенты встали на головы
25.03.2023 23:03 Алина Груднева

Блокада шоссе Аялон: студенты встали на головы

Вечером, 25 марта, во время блокады шоссе Аялон были замечены студенты.

В социальных сетях публикуют кадры, на которых запечатлены несколько человек, которые в буквальном смысле стоят на головах перед силами безопасности.

Правоохранителям по-прежнему не удалось разблокировать шоссе для возобновления движения транспорта.

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