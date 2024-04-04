



Bild: Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев, угрожая депортацией

Земельный суд Гамбурга приговорил 43-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет. Также подсудимому вменяется производство детской порнографии. Пишет Bild.



После начала войны в Украине Деннис В. помог украинской семье бежать в Германию, пообещав стать их "защитником". Однако затем он стал шантажировать семью. Угрожая им депортацией, чиновник требовал близости с детьми.



С марта 2022 по апрель 2023 года он неоднократно приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фото. Например, он просил их сделать ему массаж. Мальчики отказывались, после чего он стал писать 11-летнему ребенку электронные письма с угрозами.



"Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью", — говорилось в одном из посланий.



На суде чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему детям не пришлось давать показания в суде.



