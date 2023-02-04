



"Безопасная и спокойная страна". В Замбии ограблена посол Израиля



Посол Израиля в Замбии Офра Фархи была ограблена вчера, 3 февраля во время визита в столицу Лусаку, по пути на встречу с высокопоставленными чиновниками страны.



Когда она переходила дорогу со своей охраной, внезапно остановилась проезжавшая мимо машина, пассажиры которой выхватили ее сумку и скрылись. По ее словам, в украденной сумке были ее дипломатический паспорт, мобильный телефон и деньги. Она добавила, что "Замбия очень безопасна и спокойна. Подобное событие может произойти во многих местах".



Охранники, сопровождавшие посла, не успели предотвратить кражу сумки, посол упала и получила ушибы. Она прошла лечение в местной клинике и после выписки посещала запланированные встречи. Ее визит в Замбию связан с тем, что она является “мобильным” послом, живущим в Израиле. Она также является послом в Зимбабве и Ботсване, и ожидается, что она вернется в Израиль в ближайшие дни.