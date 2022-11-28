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Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией
28.11.2022 17:08 Наталья Богинская

Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией

Еще до окончания матча “десятки людей провоцировали полицейских на стычки, что поставило под угрозу общественную безопасность”, говорится в заявлении полиции Брюсселя.

Пресс-служба полиции сообщила, что некоторые фанаты были вооружены палками, а один из журналистов “получил ранения в лицо фейерверком”.

Было срочно мобилизовано около сотни полицейских, применивших водометы и слезоточивый газ. Станции метро были недоступны, а улицы перекрыты, чтобы ограничить распространение беспорядков.

“Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже решительно вмешалась. Поэтому я советую фанатам не приходить в центр города. Полиция делает все возможное для поддержания общественного порядка”, — написал мэр Брюсселя Филипп Клоуз в Твиттере. “Я приказал полиции произвести аресты нарушителей спокойствия”.

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