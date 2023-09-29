



Бегство из Нагорного Карабаха: почти 85 тысяч человек бежали в Армению – видео

Официальные лица в Армении заявили, что около 84 700 человек бежали на ее территорию из Нагорного Карабаха, который находится на международно признанной территории Азербайджана, где традиционно проживают этнические армяне.



На прошлой неделе власти самопровозглашенной Республики Арцах – название независимого образования сепаратистов Карабаха – капитулировали после стремительной контртеррористической операции, проведенной армией Азербайджана. Глава администрации Нагорного Карабаха Рубен Варданян был арестован при попытке выехать в Армению. 28 сентября Варданян подписал указ о прекращении существования сепаратистской Республики Арцах, которая не была признана международным сообществом в качестве независимого государства, и роспуске всех ее институтов



Количество выехавших карабахских армян – это более 65% населения региона, где всего проживало около 120 тысяч человек.