



Беглый олигарх Жеваго отпущен под залог

Во Франции суд отпустил под залог украинского миллиардера Константина Жеваго, сбежавшего из своей страны.



По данным Reuters, президента футбольного клуба "Ворскла" отпустили до слушания по делу об экстрадиции, которое состоится 19 января.



Сумма залога составила 1 миллион евро. Суд согласился отпустить украинского олигарха в ответ на его просьбу.



"Я впервые сижу в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы просили", – сообщил он.



Жеваго сообщили о подозрении в растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит" в 2019 году. Тогда же олигарх был объявлен в международный розыск.