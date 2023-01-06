



Беэр-Шева: учителя боятся выходить на работу из-за ученика-дебошира

В воскресенье, 8 января, занятия в школе имени Йосефа Каро в Беэр-Шеве начнутся позже, в 9:00.



Об этом сообщил профсоюз учителей.



Уточняется, что занятия начнутся позже из-за нескольких вспышек насилия со стороны третьеклассника в отношении сверстников и учителей.



Учащийся бросал в них стулья и портил школьное имущество. Также дебошир ударил одного из учителей, которому в итоге потребовалась медицинская помощь. По данным профсоюза, педагоги боятся выходить на работу.



В воскресенье, в 8:00, в школе будет проведено совещание по поводу насилия.