Беэр-Шева: учителя боятся выходить на работу из-за ученика-дебошира
В воскресенье, 8 января, занятия в школе имени Йосефа Каро в Беэр-Шеве начнутся позже, в 9:00.
Об этом сообщил профсоюз учителей.
Уточняется, что занятия начнутся позже из-за нескольких вспышек насилия со стороны третьеклассника в отношении сверстников и учителей.
Учащийся бросал в них стулья и портил школьное имущество. Также дебошир ударил одного из учителей, которому в итоге потребовалась медицинская помощь. По данным профсоюза, педагоги боятся выходить на работу.
В воскресенье, в 8:00, в школе будет проведено совещание по поводу насилия.