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Беэр-Шева: учителя боятся выходить на работу из-за ученика-дебошира
06.01.2023 12:30 Алина Груднева

Беэр-Шева: учителя боятся выходить на работу из-за ученика-дебошира

В воскресенье, 8 января, занятия в школе имени Йосефа Каро в Беэр-Шеве  начнутся позже, в 9:00.

Об этом сообщил профсоюз учителей.

Уточняется, что занятия начнутся позже из-за нескольких вспышек насилия со стороны третьеклассника в отношении сверстников и учителей. 

Учащийся бросал в них стулья и портил школьное имущество. Также дебошир ударил одного из учителей, которому в итоге потребовалась медицинская помощь. По данным профсоюза, педагоги боятся выходить на работу.

В воскресенье, в 8:00, в школе будет проведено совещание по поводу насилия.

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