



Бат-Ям: таксист жестоко избил мужчину, вступившегося за жену

Водителю такси Роману Мошееву было предъявлено обвинение в нападении на пассажира автомобиля после того, как между ними возникла ссора из-за сигнала автомобильной сирены. Мошеев обвиняется в том, что продолжал нападать на жертву, нанося удары кулаками и ногами, даже после того, как тот потерял сознание и упал на пол.



Роман Мошеев, таксист, житель Холона, был арестован около двух недель назад по подозрению в жестоком нападении на пассажира другого автомобиля на перекрестке улиц Ха-Невиим - Ха Комемиут в Бат-Яме. Теперь стали известны подробности этого драматического события.



Инцидент начался, когда Т. и ее муж ехали на машине. Т., управлявшая автомобилем, остановилась в начале перекрестка из-за красного света, и Мошеев обогнал ее. В ответ Т. посигналила ему, а он сделал ей неприличный жест третьим пальцем. Муж Т. вышел из машины, чтобы "защитить достоинство жены", и подошел к такси Мошеева.



Между ними завязался острый словесный спор. Муж толкнул Мошеева, в ответ тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. Мошеев набросился на него и стал наносить удары руками и ногами, пока тот не потерял сознание и не упал на тротуар. Даже тогда Мошеев продолжал избивать его. "Водитель такси не пожалел его и ударил ногой по голове. Люди боялись вмешаться, чтобы он не напал на них", - рассказал очевидец.



Мошеев скрылся с места происшествия и позже был задержан следователями полиции района Аялон. Машина реанимации MDA и бригада парамедиков эвакуировали пострадавшего в состоянии средней тяжести в больницу "Ихилов", в полубессознательном состоянии и с переломом черепа.



Первоначально Мошеев отрицал выдвинутые против него обвинения и утверждал, что действовал в целях самообороны, но позже признался в содеянном Окружная прокуратура Тель-Авива подала в мировой суд Тель-Авива серьезное обвинительное заключение против Мошеива за нанесение тяжких телесных повреждений.

