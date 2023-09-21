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Азербайджан обвинили в новых обстрелах Карабаха: в Баку все отрицают
21.09.2023 12:15 Алина Груднева

Азербайджан обвинили в новых обстрелах Карабаха: в Баку все отрицают

 
В Армении обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

СМИ в Нагорном Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта.

Оборонное ведомство Азербайджана опровергает эти сообщения. В Баку заявили, что это фейк.

"Размещенная на некоторых аккаунтах в соцсетях информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди, является дезинформацией", - сказано в сообщении.

Напомним, что Азербайджан прекратил операцию в Нагорном Карабахе 20 сентября, когда армянские вооруженные формирования сложили оружие.
 
 

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