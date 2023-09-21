



Азербайджан обвинили в новых обстрелах Карабаха: в Баку все отрицают



В Армении обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.



СМИ в Нагорном Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта.



Оборонное ведомство Азербайджана опровергает эти сообщения. В Баку заявили, что это фейк.



"Размещенная на некоторых аккаунтах в соцсетях информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди, является дезинформацией", - сказано в сообщении.



Напомним, что Азербайджан прекратил операцию в Нагорном Карабахе 20 сентября, когда армянские вооруженные формирования сложили оружие.



