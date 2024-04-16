



Австралия: полиция назвала нападение на священника религиозным экстремизмом

Австралийская полиция заявляет, что нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и некоторых последователей в Сиднее было террористическим актом, мотивированным подозрением в религиозном экстремизме, поскольку страна переживает второй за три дня инцидент с ножевыми атаками.



В результате нападения были ранены по меньшей мере четыре человека, в том числе епископ Мар Мари Эммануил из Ассирийской церкви Христа Доброго Пастыря, когда мужчина набросился на него с ножом во время прямой трансляции службы в понедельник.



Инцидент в пригороде Уэйкли на западе Сиднея спровоцировал столкновения возле церкви между полицией и разъяренной толпой последователей епископа, которые требуют передать им нападавшего.



Полиция арестовала подростка на месте происшествия в понедельник и была вынуждена задержать его в церкви ради его собственной безопасности, поскольку снаружи собралась толпа верующих.



“Мы считаем, что есть элементы, которые удовлетворены религиозным экстремизмом”, — заявила на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб.



“После рассмотрения всех материалов я заявил, что это был террористический акт”.



