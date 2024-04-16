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Австралия: полиция назвала нападение на священника религиозным экстремизмом
16.04.2024 08:43 MIGnews.com

Австралия: полиция назвала нападение на священника религиозным экстремизмом

Австралийская полиция заявляет, что нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и некоторых последователей в Сиднее было террористическим актом, мотивированным подозрением в религиозном экстремизме, поскольку страна переживает второй за три дня инцидент с ножевыми атаками.

В результате нападения были ранены по меньшей мере четыре человека, в том числе епископ Мар Мари Эммануил из Ассирийской церкви Христа Доброго Пастыря, когда мужчина набросился на него с ножом во время прямой трансляции службы в понедельник.

Инцидент в пригороде Уэйкли на западе Сиднея спровоцировал столкновения возле церкви между полицией и разъяренной толпой последователей епископа, которые требуют передать им нападавшего.

Полиция арестовала подростка на месте происшествия в понедельник и была вынуждена задержать его в церкви ради его собственной безопасности, поскольку снаружи собралась толпа верующих.

“Мы считаем, что есть элементы, которые удовлетворены религиозным экстремизмом”, — заявила на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб.

“После рассмотрения всех материалов я заявил, что это был террористический акт”.

 

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