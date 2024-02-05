



Австралийский писатель приговорен в Китае к смертной казни условно

Пекинский суд в понедельник, 5 февраля, вынес условный смертный приговор Ян Хэнцзюню, австралийскому писателю китайского происхождения, который более пяти лет содержался под стражей по подозрению в шпионаже без суда и следствия, сообщают СМИ.



Ян, продемократический блогер, является гражданином Австралии китайского происхождения, который работал в Нью-Йорке до своего ареста в аэропорту Гуанчжоу в 2019 году. Его обвинили в шпионаже в пользу государства, которое Китай не раскрыл и не обнародовал детали дела против него.



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Коллега Яна, профессор Сиднейского технологического университета Фэн Чуньи, сообщил, что китайский суд приговорил его к условному смертному приговору, который через два года будет преобразован в пожизненное заключение, о чем было сообщено его семье, сообщило в понедельник агентство Reuters.



Фэн сказал агентству Reuters, что это "серьезный случай несправедливости", добавив, что Ян отрицает обвинения.



"Он наказан китайским правительством за критику нарушений прав человека в Китае и отстаивание универсальных ценностей, таких как права человека, демократия и верховенство закона", - сказал Фенг, которого цитирует Reuters.



Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила в понедельник, что Австралия "потрясена" решением суда и вызвала посла Китая.

