Атака на судно недалеко от Йемена: новые подробности
Судно, подвергшееся нападению недалеко от йеменского города Аден, шло под флагом Маршалловых островов.
Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
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Уточняется, что речь идет о грузовом судне. В результате атаки, совершенной хуситами, на борту вспыхнул пожар.
Информация о пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступала.