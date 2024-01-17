



Атака на судно недалеко от Йемена: новые подробности

Судно, подвергшееся нападению недалеко от йеменского города Аден, шло под флагом Маршалловых островов.



Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).



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Уточняется, что речь идет о грузовом судне. В результате атаки, совершенной хуситами, на борту вспыхнул пожар.



Информация о пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступала.