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Атака на судно недалеко от Йемена: новые подробности
17.01.2024 21:55 Алина Груднева

Атака на судно недалеко от Йемена: новые подробности

Судно, подвергшееся нападению недалеко от йеменского города Аден, шло под флагом Маршалловых островов.

Об этом сообщает организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

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Уточняется, что речь идет о грузовом судне. В результате атаки, совершенной хуситами, на борту вспыхнул пожар

Информация о пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступала.

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