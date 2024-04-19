



Атака Израиля стала подарком Хаменеи на день Рождения

Израиль атаковал объекты в Иране в день Рождения верховного лидера Хаменеи. Сегодня Верховному аятолле Ирана исполнилось 85 лет.



Он родился 19 апреля 1939 г. в г. Мешхед на северо-востоке Ирана. Был вторым ребенком в семье, где воспитывалось 8 детей. Хаменеи - этнический азербайджанец.



К власти он пришел в 1981 г., став президентом Ирана. В 1985 г. был переизбран. После смерти основателя Исламской республики Хомейни в 1989 г., Хаменеи стал Верховным лидером страны.