



Армия Судана: Эвакуация дипломатов начнется в ближайшее время

Суданская армия заявила в субботу, что координирует усилия по эвакуации дипломатов из США, Великобритании, Китая и Франции из страны на военных самолетах, поскольку в столице продолжаются боевые действия, в том числе в ее главном аэропорту.



Военные заявили, что командующий армией генерал Абдель Фаттах Бурхан обращался к лидерам различных стран с просьбой о безопасной эвакуации их граждан и дипломатов из Судана, который на прошлой неделе был охвачен кровопролитными боями. Страны изо всех сил пытались репатриировать своих граждан на фоне смертельных столкновений, в результате которых на данный момент погибло более 400 человек. Поскольку главный международный аэропорт Судана закрыт, зарубежные страны приказали своим гражданам просто укрыться на месте, пока они не разработают планы эвакуации.



Бурхан сказал, что дипломаты из Саудовской Аравии уже были эвакуированы из Порт-Судана и доставлены по воздуху обратно в королевство. Он сказал, что дипломаты Иордании вскоре будут эвакуированы таким же образом.

