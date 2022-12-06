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Арестован подозреваемый в атаке на посольство Пакистана в Кабуле
06.12.2022 01:29 Ольга Белозерова

Арестован подозреваемый в атаке на посольство Пакистана в Кабуле

Член группировки ISIS был арестован после обстрела на прошлой неделе посольства Пакистана в столице Афганистана - Кабуле.

Об этом заявил представитель талибов, сообщает Associated Press.

Атака, в ходе которой посольство было обстреляно из соседнего здания, вызвала гнев в Пакистане и усилила напряженность в отношениях между двумя странами. 

Ответственность за атаку взяла ISIS. В группировке заявили, что двое ее боевиков напали на "пакистанского посла-ренегата и его охрану", когда они находились во дворе посольства.

Главный представитель правительства талибов Забиулла Муджахид объявил об аресте подозреваемого, который является гражданином иностранного государства. Как утверждается, атака была подготовлена ISIS и "повстанцами" (вероятно, имеются в виду противники талибов). 

"За нападением стоят некоторые иностранные круги, и его целью было вызвать недоверие между двумя братскими странами Афганистаном и Пакистаном", - отметил Муджахид.

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