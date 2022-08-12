



Арест фанатов "Маккаби Тель-Авив" в Греции: суд вынес приговоры

Суд в Греции вынес приговоры болельщикам израильского футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив".



15 болельщиков возрастом от 16 до 35 лет были арестованы вчера во время проверки безопасности, у них были обнаружены дымовые шашки, сигнальные ракеты и петарды.



Как сообщает Ynet, суд приговорил 10 фанатов к условным срокам и штрафам в размере 300 евро после того, как признал их виновными в незаконном хранении сигнальных ракет.



Также были арестованы еще пятеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, они должны были предстать перед судом по делам несовершеннолетних.



Сообщается, что все были освобождены.