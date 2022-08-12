



В Греции арестованы 15 болельщиков "Маккаби Тель-Авив"

Греческая полиция арестовала 15 болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" перед матчем Лиги конференций Европы с клубом "Арис".



У болельщиков "Маккаби Тель-Авив" были обнаружены дымовые шашки, сигнальные ракеты и петарды, сообщает Associated Press.



Полиция сообщила, что болельщики в возрасте от 16 до 35 лет были задержаны перед матчем в четверг во время проверки безопасности. Об арестах стало известно сегодня утром.



Сегодня же задержанные должны были предстать перед прокурором. По данным полиции, среди задержанных - пятеро несовершеннолетних.