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В Греции арестованы 15 болельщиков "Маккаби Тель-Авив"
12.08.2022 13:03 Ольга Белозерова

В Греции арестованы 15 болельщиков "Маккаби Тель-Авив"

Греческая полиция арестовала 15 болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" перед матчем Лиги конференций Европы с клубом "Арис".

У болельщиков "Маккаби Тель-Авив" были обнаружены дымовые шашки, сигнальные ракеты и петарды, сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что болельщики в возрасте от 16 до 35 лет были задержаны перед матчем в четверг во время проверки безопасности. Об арестах стало известно сегодня утром.

Сегодня же задержанные должны были предстать перед прокурором. По данным полиции, среди задержанных - пятеро несовершеннолетних. 

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