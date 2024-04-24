



На Афины обрушилась песчаная буря



Греческие метеорологи выпустили предупреждение о пылевой буре из Сахары и грязевых дождях, которые обрушатся на страну в ближайшие несколько дней. Волна пыли из Сахары уже началась понедельник, 22 апреля, и достигли своего пика 23 апреля, особенно в полуденные и дневные часы.



В своем заявлении, опубликованном на сайте X, бывшем Twitter, National Observatory of Athens отметила, что стандартная песчаная буря, охватывающая около 200 километров, переносит от 20 до 30 миллионов тонн пыли, а иногда даже достигает 100 миллионов тонн. Хотя Афины привыкли к таким песчаным бурям, нынешняя совпала с необычно высокими весенними температурами, что усилило ее удушающее воздействие.



🚨🇬🇷 Athens, Greece 23/04/2024



“What’s going on - I never saw this - It’s completely Orange - the Sun should be there” pic.twitter.com/kQWT26OOOX — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 23, 2024