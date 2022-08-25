



Американский удар по базам КСИР в Сирии: десять убитых



В международной прессе опубликованы подробности о результатах ударов американских самоелтов по базам иранских милиций в Дейр эз-Зур.



На воздух взлетели девять бункеров, использовавшихся для хранения вооружений.Склады принадлежали Корпусу стражей исламской революции Ирана. Вторичные взрывы продолжались несколько часов.



Убиты минимум 10 боевиков шиитских про-иранских милиций. Еще трое получили ранения. Все эти люди не являются гражданами Сирии.



Пресс-представитель МИДа Ирана отрицает что указанные лица имеют отношение к КСИР.



Американцы атаковали комплекс, состоящих из 13 бункеров и использовавшийся в качестве базы и склада вооружений КСИР. По 9 бункерам применены противобункерные бомбы. В результате атаки гражданские лица не пострадали. Лагерь назывался Айюш и использовался афганской про-иранской милицией Фатамиюн.